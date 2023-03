Wybraliśmy najlepsze seriale w Polsat Box Go

Oferta Polsat Box Go posiada całą gamę produkcji, które można zarówno włączyć do gotowania obiadu oraz takich, które sprawdzą się na luźny wieczór. Są też takie, od których nie można się oderwać, szczególnie thrillery, i to thrillery nie byle jakie, oglądane z zapartym tchem. Często też do serwisu wpadają nowości, które zapowiadają się naprawdę obiecująco. Wybraliśmy pięć nowych, najlepszych tytułów platformy Polsat Box Go, na których z pewnością będziecie się po prostu dobrze bawić.