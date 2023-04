Polsat Box Go z nową funkcją. Teraz możecie sprawdzić statystyki meczów Ligi Mistrzów UEFA

Z tej interaktywnej funkcji możemy korzystać w ramach pakietu Polsat Box Go Sport na stronie polsatboxgo.pl w przeglądarkach internetowych: Chrome, Firefox, Opera, Microsoft Edge (w wersji aktualnej lub dwóch poprzednich) oraz w aplikacji na urządzeniach mobilnych z systemem Android w wersji 9 lub wyższej.



Przypominam, że pakiet Polsat Box Go Sport otwiera subskrybentom dostęp do najważniejszych wydarzeń sportowych: Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Sport Premium, PKO BP Ekstraklasy w CANAL+ SPORT3 i 4, piłkarskich lig zagranicznych i wyścigów na żużlu w Eleven Sports, siatkówki, koszykówki i sportów walki w stacjach z rodziny Polsat Sport, tenisowego Wielkiego Szlema, wyścigów kolarskich, a także sportów zimowych w Eurosport i wielu innych. Wszystkie wydarzenia można śledzić na żywo na stronie www.polsatboxgo.pl lub w aplikacji Polsat Box Go na wielu urządzeniach: telewizorach, komputerach, smartfonach czy tabletach. Serwis zapewnia też funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.