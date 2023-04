W kwietniu na Polsat Box Go rządzi sport. Szykujcie się na hity tego sezonu

20 - do tylu kanałów sportowych za niewygórowaną cenę zyskujecie dostęp w ramach pakietu Polsat Box Go Sport. Dlaczego warto się nim zainteresować? Bo zbliżają się rozgrywki, których żaden szanujący się kibic nie chciałby przegapić. Szczególnie, choć - warto to podkreślić: nie tylko - jeśli chodzi o miłośników dobrej piłki nożnej. W końcu zaraz po Świętach Wielkanocy, we wtorek 11 kwietnia Liga Mistrzów UEFA wkroczy w fazę ćwierćfinałów.



W ramach nadchodzących rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA zmierzy się ze sobą osiem najlepszych drużyn naszego kontynentu. Wszystkie mecze, łącznie z największymi hitami, czyli Manchaster City - Bayern Monachium i Real Madryt - Chelsea Londyn obejrzycie w ramach pakietu Polsat Box Go Sport na kanałach Polsat Sport Premium. Co więcej, wybrane spotkania zostaną wyemitowane w jakości 4K.