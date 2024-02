Czy to koniec kariery popularnego youtubera? OjWojtek pisze, że to jego ostatni projekt

Taki ruch popularnego youtubera ciężko było przewidzieć. Niedawno na jego kanale mogliśmy śledzić serie ze Stanów Zjednoczonych oraz z Chin. OjWojtek nie mógł także narzekać na wyświetlenia, ponieważ jego materiały praktycznie w każdym przypadku przekraczały liczbę 300 tys. odtworzeń. Ostatnie filmy nie były co prawda projektami na ogromną skalę w stylu tych, do których twórca zdążył już przyzwyczaić swoich widzów. Jednak nadal nie odbiegały aż tak bardzo od tego, co mogliśmy oglądać wcześniej. Wciąż zachowana była tematyka podróży, uczestnictwa w dość nietypowych zagranicznych wydarzeniach oraz zagłębiania się w dziwne kulturowe zwyczaje. Coś jednak poszło nie tak, a widzowie zaczęli to wytykać twórcy w komentarzach pod filmami.