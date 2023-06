Twórcy "Gry o tron" powracają: jest zwiastun ich nowego serialu. To będzie superprodukcja Netfliksa

W przyszłości tytuł przeniesie na ekran również kolejne odsłony trylogii: „Ciemny las” i „Koniec śmierci”. Wspomnieni Benioff i Weiss pracowali nad tym projektem od 2020 roku - jest to ich pierwszy serial od czasu niesławnego zakończenia „Gry o tron” w 2019. Włodarze Netfliksa przekonują, że będzie to „oszałamiająca produkcja, jakiej świat jeszcze nie widział”. Premiera odbędzie się w styczniu 2024 roku.



1. sezon będzie liczyć osiem odcinków. Warto dodać, że jego współtwórcą i scenarzystą jest Alexander Woo („Terror”), a wśród producentów wykonawczych znaleźli się Brad Pitt i Rian Johnson. Jednym z reżyserów jest nominowany do Oscara Derek Tsang, a w obsadzie znaleźli się m.in.: John Bradley („Gra o tron”), Liam Cunningham („Gra o tron”), Jonathan Pryce („Gra o tron”), Benedict Wong („Doktor Strange”), Eiza González, Jovan Adepo, Ben Schnetzer czy Rosalind Chao.



Produkcja „Problemu trzech ciał” trwała dłużej ze względu na nietypowe zakulisowe perturbacje. Chiński producent, Lin Qui, prezes Yoozoo Group, został otruty podczas zdjęć. Zmarł po kilku dniach spędzonych w szpitalu w Szanghaju.