Netflix dostarcza od groma emocji wszystkim fanom kina akcji. Jeszcze przecież nie zebraliśmy szczęk z podłogi po polskim "Dniu Matki" i nie pozbyliśmy się poczucia żenady po "FUBAR", a na platformę już wjechała kontynuacja niezapomnianego szlagiera serwisu. "Tyler Rake 2" jest nawet lepszy od swojego poprzednika. W kategorii widowiskowych one-shotów zdecydowanie bije go na głowę, bo tym razem długie ujęcie z poukrywanymi cięciami montażowymi trwa 20 minut i... co ja wam będę mówił, co tam się dzieje. To trzeba zobaczyć samemu. Jeśli podobała wam się stylówa "Cartera", tutaj zapiejecie z zachwytu.



I chociaż o zaletach "Tyler Rake'a 2" można długo mówić (kilka wad też by się znalazło), to przecież szykuje nam się kolejna potężna dawka emocji. Tym razem za sprawą przygodowej animacji dla dorosłych, osadzonej w dobrze nam już znanym świecie. "Wyspa Czaszki" to w końcu kolejna odsłona MonsterVerse od Warner Bros. Discovery i Legendary Entertainment. Czyli coś dla fanów ostatniej "Godzilli", w której król potworów mierzył się z Kongiem.



