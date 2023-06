Dobry film na Netflix? Nie ma sprawy. Oto najlepsze produkcje oryginalne serwisu

Czołówka najlepszych propozycji Netfliksa z 2021 roku. Gwiazdorska obsada, fe-no-me-na-lni Jesse Plemons i Jessie Buckley, oryginalność i świeżość; angażuje, czasem męczy, nigdy nie nudzi. Cudowny Charlie Kaufman (tu jako reżyser, scenarzysta i producent, twórca uwielbianego przeze mnie „Zakochanego bez pamięci”) w doskonałej formie. Melancholia, medytacja, strumienie świadomości: bezlitosny emocjonalnie. Koniecznie!



Poza tym biblioteka serwisu ma do zaproponowania znacznie, znacznie więcej perełek. Wśród moich ulubieńców znaleźli się m.in. „Klaus”, „Pinokio”, „Mitchellowie kontra Maszyny”, „Mudbound”, „tick, tick... Boom!”, „Dwóch papieży”, „Beasts of no nasion”, „Nazywam się Dolemite”, „Nieznajomy”, „Glass Onion”, „Ma Rainey’s Black Bottom”, „Król”, „Diabeł wcielony”, „Nieoszlifowane diamenty”, „Wykopaliska”, „I don’t fele at home in this world anymore”, „Czyj to dom” czy „Biały tygrys”.