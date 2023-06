Jeśli masz wiadomość, że twoje konto zostało zawieszone z powodu braku płatności, to uważaj. To nie Netflix

Wyjścia są dwa: należy albo zaktualizować lub zmienić metodę płatności w obrębie serwisu, albo skontaktować się ze swoim bankiem i dopytać o szczegóły nieudanej transakcji. I przede wszystkim: nie klikać w podany link, by nie doprowadzić do wycieku danych. Jeśli cyberprzestępcy podszywają się pod serwis Netflix, można zgłosić to na adres e-mail platformy phishing@netflix.com, przekazując podejrzanego SMS-a.