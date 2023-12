Ten świąteczny film Netfliksa jest jak bombka, która powinna znaleźć się z tyłu choinki

Jak nietrudno się domyśleć, Molly za namową Carsona zostaje wyznaczona przez Jean do przygotowania uroczystej kolacji. Ale spokojnie, to tylko jedna z wielu przewidywalnych sytuacji, które mają miejsce. I choć na niektóre z nich można by było przymknąć oko, bo to przecież komedia romantyczna, to niestety - nie da się. Trudno jest uwierzyć w niektóre przypadkowe wydarzenia, które sztucznie pchają bohaterów ku sobie. Trzeba też przy tym podkreślić, że nie ważne, jak blisko byliby Molly i Carson, chemia między nimi po prostu nie istnieje.



Nie istnieje także oryginalność. "Przepis na romantyczne święta" serwuje nam kolejnego bohatera, który postanawia nie przyznawać się, że należy do bogatej rodziny Harrisonów, aby nie być przez ludzi traktowany wyjątkowo. Kiedy jednak w miarę upływu czasu dowiaduje się, jak bardzo Fundacja Harrisonów przyczyniła się do poprawy bytu lokalnej społeczności, zacznie zastanawiać się, co jest dla niego ważniejsze - kariera fotografa czy rodzinne dziedzictwo. Po drugiej stronie bieguna jest z kolei Molly, która od nastoletnich lat musiała pracować, by móc opłacić studia i założyć swój wymarzony biznes.