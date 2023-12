Odpuśćcie sobie "Kevina" i obejrzyjcie tę świąteczną komedię Netfliksa. Jest wspaniała

"Święta jak zwykle" to jednak nie tylko świąteczna komedia romantyczna, przy której można się pośmiać lub chociaż parsknąć śmiechem. Ta produkcja to kawałek o tym, że tradycje innych ludzi mogą się diametralnie różnić od tego, co dobrze znamy i co sami praktykujemy, a mimo to nie mogą one być przeszkodą w poznawaniu i akceptowaniu innych ludzi. To ładna i szczera historia, która pokazuje, że odmienne tradycje świąteczne mają nie dzielić (niezależnie od tego, czy na stole wigilijnym znajdzie się barszcz z uszkami czy zupa grzybowa), a łączyć i inspirować. Bo w końcu przede wszystkim to ciepło i zrozumienie powinno gościć w naszych domach podczas okresu świątecznego, bez względu na to, w jaki sposób obchodzimy ten wyjątkowy czas.