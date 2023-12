Tim Allen powraca w roli Świętego Mikołaja. Serial Disney+ wprowadzi was w magiczną nostalgię

W serialu "Śnięty Mikołaj" należy docenić przede wszystkim atmosferę. 2. sezon obfituje w jeszcze większe ciepło i wyjątkowy obraz relacji Scotta i jego rodziny. Widać to szczególnie na przykładzie tego, jak stara się wyszkolić Cala do roli Świętego Mikołaja, co obejmuje kierowanie sańmi czy sposób w jaki pod osłoną nocy odwiedza domy obdarowywanych ludzi. Skutkuje to zabawnymi obrazami, które ogląda się z przyjemnością.