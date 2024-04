Nawet widzowie nie rozumieją sukcesu tego horroru. „Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!” podbija Amazona

„Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!” to horror, który powstał chyba tylko po to, żeby powstać. Ani za specjalnie nie straszy, ani nie potrafi zdobyć zainteresowania widzów wciągającą fabułą. Wygląda to trochę tak, jakby twórcy stracili zainteresowanie tą produkcją jeszcze podczas samych zdjęć. Film trwa lekko ponad godzinę, nie miał więc nawet wystarczająco dużo czasu na to, aby dać z ciebie cokolwiek więcej. Można byłoby pomyśleć, że w takim razie narracja jest poprowadzona za szybko, ale nie, jej nie ma w ogóle. Na twarzach aktorów widać jedynie podstawowe emocje, nie mówią oni też zbyt dużo. Pojawiają się, trochę pokrzyczą, wystraszą się i fabularnie umierają. Dosłownie do nikogo nie można się przywiązać oraz za nikim nie jest się w stanie zatęsknić. Już dawno żadna produkcja nie była dla mnie aż tak skrajnie beznamiętna. Nie mam pojęcia, czy tak właśnie wygląda brak pasji, ale mogłabym śmiało obstawiać.



Jak wspomniałam już wcześniej, sama koncepcja, nawet mimo powtarzalności, miała dość spory potencjał. Dziecko wymachujące nożem z przerażającym spojrzeniem to zawsze dobra podstawa po tego, aby stworzyć przyzwoity horror. Jednak nie wtedy, gdy to jedyny aspekt, jaki film ma do zaoferowania. Dosłownie każdą reakcję, zachowanie czy zdarzenie można tutaj przewidzieć. Dziecięce zabawy też są z pewnością wszystkim znane (gra w chowanego czy w wisielca), więc wiadomo, jak to wszystko się skończy, skoro mamy do czynienia z nienasyconym demonem. Żeby było jeszcze „straszniej” twórcy postanowili umieścić swoich bohaterów nie gdzie indziej, tylko oczywiście w miasteczku Salem. Jaki ma to związek z fabułą? Praktycznie żaden. Pojawia się postać wiedźmy, to tyle. Brakuje tej produkcji swoistej esencji, a bez tego aktualnie, gdy pojawia się bardzo dużo tytułów w podobnym klimacie, nie da rady się przebić.



Z jakiegoś niezrozumiałego dla mnie powodu filmowi „Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!” udało się zdobyć dość dużą popularność. Teraz podbija on platformę Amazon Prime Video. W sieci krąży wiele komentarzy dotyczących takiego stanu rzeczy. Ludzie są w szoku, że ten tytuł potrafił w ogóle zarobić na siebie, a co dopiero zdobyć zainteresowanie publiki. A jednak każdy to ogląda, włącznie ze mną. Najwidoczniej widzowie nie zniechęcili się kiepskimi opiniami i chcą przekonać się na własnej skórze, czy faktycznie jest aż tak źle. Trzeba przyznać, że w ogólnym rozrachunku nie jest to produkcja tragiczna. Da się ją obejrzeć bez większego problemu, ale zapewniam, że pamięć o niej ulotni się szybko. Jeżeli ktoś ma ochotę na krwawą zabawę, która może wręcz uzależnić, to zachęcam do seansu filmu „Zabawa w pochowanego”. Będzie to rozrywka równie prosta, ale o wiele bardziej satysfakcjonująca.



Film „Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!” można obejrzeć m.in. na platformie Amazon Prime Video.