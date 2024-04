Stephen King chce, żebyście zignorowali krytyków i obejrzeli ten horror. Nie słuchajcie go

Fani kina grozy natkną się tu na trzy jumpscare'y na krzyż. Bardziej niż horror "Przeklęta woda" to melodramat rodzinny. Strasznie to on jest co najwyżej tani. Bryce McGuire rozwleka swoją opowieść w nieskończoność. Sam się w niej mota, bo pełno tu powtórzeń. Już na pierwszy rzut oka widać, że film został zrealizowany bez pomysłu. O jakimkolwiek napięciu można zapomnieć. Bohaterowie gadają, gadają i gadają. Nic z tego nie wynika. Zakończenie da się przewidzieć już po ekspozycji.



"Przeklęta woda" to taki ubogi kuzyn "Horroru Amityville". Zamiast nawiedzonego domu mamy tu nawiedzony basen. I chociaż nawet nie brzmi to najlepiej, to w rzeczywistości jest jeszcze gorzej, niż można by się spodziewać. W tym wypadku nie warto więc Stephena Kinga słuchać. Lepiej sięgnąć po inne tytuły, które w przeszłości polecał.



