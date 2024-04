Tym filmem SkyShowtime zabierze was do piekła. Sprawdzamy nowości platformy na maj

"Egzorcysta: Wyznawca" jest kontynuacją "Egzorcysty". David Gordon Green nie bierze pod uwagę sequeli i opowiada własną historię, choć wprowadza przecież też bohaterki znane z oryginału. Przede wszystkim zobaczymy tu Ellen Burstyn powracającą do roli mamy Regan. Nie jest ona jednak w stanie dźwignąć tego filmu, bo nawet nie ma jej na ekranie zbyt dużo. Produkcja spokojnie mogłaby się bez niej obejść.



"Egzorcysta: Wyznawca" jest filmem tak bzdurnym, mdłym i nieudolnym, że krytycy go zgnietli. Na Rotten Tomatoes ma on zaledwie 22 proc. pozytywnych opinii. Jak piszą recenzenci, przez brak nowych pomysłów jest to niepomyślny start planowanej trylogii. Zdanie to potwierdzają wyniki w box offisie. Produkcja zgarnęła na całym świecie 137 mln dol. Przy 30 mln budżetu oznacza to wielki sukces, nie? No właśnie niekoniecznie.



Stojący za filmem Universal na same prawa do "Egzorcysty" wydał 400 mln dol. Żeby wytwórnia mogła odzyskać te pieniądze, kolejne odsłony trylogii muszą stać się większymi hitami niż "Wyznawca". Dlatego już odsunięto od nich Davida Gordona Greena. Czy jego następcy uda się serię uratować? Po tak słabym starcie jest to wątpliwe.



Warto pamiętać, że w ofercie SkyShowtime znajdziecie mnóstwo znacznie lepszych, naprawdę udanych horrorów.



