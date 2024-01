"Egzorcysta: Wyznawca" - gdzie obejrzeć? Requel kultowego horroru jest w VOD

Fabuła filmu "Egzorcysta: Wyznawca" skupia się na małżeństwie, które spędza wakacje na Haiti. Kiedy dochodzi do trzęsienia ziemi, ciężarna Sorenne trafia do szpitala w ciężkim stanie. Kobiety nie udaje się jednak uratować, a Victor zostaje sam z nowonarodzoną córeczką. Po latach nastoletnia już Angela (Lidya Jewett) zaprzyjaźnia się z Katherine i wraz z przyjaciółką udaje się do lasu, gdzie próbują wywoływać duchy i znikają. Odnajdują się po 3 dniach i nie pamiętają, co się z nimi działo. Gdy Victor zauważa u nich niepokojące zachowanie, postanawia szukać pomocy u Chris MacNeil.