Do "Stranger Things" może wrócić postać, która zginęła. Netflix udostępnił krótki film

Fani zauważają, że choć Brenner pozornie ginie pod koniec 4. serii, to serialowi Netfliksa nie jest obce fingowanie śmierci bohaterów (zgadza się: już raz myśleliśmy, iż Brenner umarł) - powrót do laboratorium sprawia, że, zdaniem wielu, powtórne pojawienie się Brennera, niekoniecznie w zajawce przeszłości, jest prawdopodobne. Tym bardziej, że jego postać oraz relacje z Jedenastką i Henry to aspekt opowieści, w którym zostało wiele do odkrycia i dopowiedzenia. Zresztą, jego wątek potrzebuje domknięcia.



Osobiście szczerze w to wątpię i mam nadzieję, że powrót do tego miejsca będzie albo elementem sekwencji z przeszłości, albo jednym z etapów podróży głównych bohaterów, którzy będą poszukiwali sposobu na pokonanie Henry’ego. Powroty z martwych są zazwyczaj dość tanim zabiegiem i dość trudno je wybronić. Przypomnę również, że bracia Dufferowie w jednym z podcastów oświadczyli, że tym razem Brenner zginął naprawdę.