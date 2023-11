Kim są "Dziecko ognia" i "Zadająca rany"? Zack Snyder wyjaśnia znaczenie podtytułów "Rebel Moon"

Zack Snyder i Netflix wkrótce zaprezentują nam otwarcie nowego filmowego uniwersum. „Rebel Moon” to ogromny projekt - epos science fiction okazał się tak duży, że trzeba było go podzielić na dwie części. Od pewnego czasu znamy ich podtytuły: pierwszy to „Dziecko ognia”, a drugi, który zadebiutuje w serwisie dopiero za rok, nazwano „Zadająca rany”. Co oznaczają?