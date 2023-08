"Rebel Moon" Snydera to gigant. Fani widzą w nim mesjasza kina akcji

Zwiastun "Rebel Moon" trafi do sieci dopiero jutro, ale już dziś poznaliśmy nowe informacje dotyczące projektu. Zack Snyder zdecydował się podzielić produkcję na dwa filmy, ponieważ - jak sam stwierdził - nakręcił bardzo dużo materiału, którego nie chciał kumulować w jednym, ponad trzygodzinnym widowisku. Tak oto zrodził się koncept dwóch projektów: pierwszy z nich to "Rebel Moon Part 1: A Child of Fire", a kontynuacja została nazwana "Rebel Moon Part 2: The Scargiver".