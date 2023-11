"Gwiezdne wojny" wg Zacka Snydera. Trailer nowego filmu wywali was z butów... w kosmos

"Rebel Moon" jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier Netfliksa (o ile nie w ogóle). W końcu Zack Snyder ma za sobą armię fanów, którzy wciąż nie mogą przeboleć odsunięcia go od kinowego uniwersum DC. Sam reżyser ewidentnie jednak już dawno to przebolał, bo przecież teraz skupia się na współpracy ze wspomnianą platformą streamingową. Zrealizował już dla niej "Armię umarłych", a teraz zrobił "Gwiezdne wojny".



Porównanie do Star Wars wcale nie jest nieuzasadnione. "Rebel Moon" nie jest takim świeżym pomysłem, bo jego historia sięga 20 lat. W pewnym momencie został nawet przedstawiony, jako projekt filmu z uniwersum "Gwiezdnych wojen", ale Zack Snyder zdecydował jednak, że powinna to być niezależna opowieść. Mimo to już sama fabuła brzmi jak historia z odległej galaktyki, która rozegrała się dawno, dawno temu.



Więcej o Zacku Snyderze poczytasz na Spider's Web: