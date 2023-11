Snyder zapowiada reżyserską wersję "Rebel Moon": Film SF z kategorią R o takiej skali nie powinien istnieć!

Czekają nas zatem inne produkcje, spin-offy, animacje i komiksy. Co więcej, każdy film otrzyma wersję reżyserską w kategorii wiekowej R, która będzie bogatsza o ogrom materiału. „Rebel Moon” doczeka się wersji dłuższej o godzinę.



Snyder przyznał, że to był pierwszy raz, gdy mógł nakręcić film i zaplanować coś takiego. Tym razem go nie ograniczano - nie musiał walczyć ze studiem, które go blokowało. „Cięcie w montażowni nie polegało na tym, że musiałem z nimi walczyć, mówiąc potem: ok nie zrobicie tego, co chcę, to czy mogę przynajmniej wydać to na DVD? Nie, szliśmy razem, ramię w ramię".



Snyder dodaje, że jest niezwykle dumny z wersji PG-13 przeznaczonej dla szerszej publiczności - jego zdaniem wypełnia ona „niesamowity, ponadczasowy, mitologiczny” obszar kina. Dodaje jednak, że to, co zrobili z drugą wersją, jest „zabawne i wywrotowe, ponieważ film science-fiction z kategorią R na taką skalę nie powinien istnieć”.