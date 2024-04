Już jutro, 19 kwietnia, na platformie zadebiutuje produkcja science fiction "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany" w reżyserii Zacka Snydera. Na sequel filmu "Rebel Moon - Część 1: Dziecko ognia" nie musieliśmy czekać długo, bo zaledwie 4 miesiące, lecz im bliżej do premiery, tym większa ekscytacja. "Zadająca rany" nie będzie jednak zwieńczeniem serii Snydera, o czym twórca wspominał już w minionym roku w wywiadzie dla The Hollywood Reporter, kiedy zapewniał, że przymierza się do nakręcenia trylogii. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia i wygląda na to, że nie tylko fani chcą więcej - współscenarzysta "Rebel Moon" zdradził, że Zack Snyder zamierza rozszerzyć swoją trylogię o... aż 3 filmy.