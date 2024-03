"The Good Doctor" to jeden z najchętniej oglądanych seriali medycznych. Główny bohater serialu, doktor Shaun Murphy, w którego wcielił się Freddie Highmore, to autystyczny mężczyzna, który marzy o tym, by zostać chirurgiem. Jego choroba, jaką jest zespół Sawanta, sprawia, że Freddie posiada ponadprzeciętne zdolności umysłowe, a te są zaletą, jeśli chodzi o jego praktykę lekarską.