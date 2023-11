Jeśli macie przeczytać coś z gatunku young adult, niech to będzie "Clone". To nie ideał, ale zęby nie zgrzytają

Po pierwsze, i to jest trochę syndrom "Start a Fire", gdyby powycinać z książki wszystkie niepotrzebne rozmowy, które nic do niej nie wnoszą, stron byłoby nie niemal 600, a może 300. Nie zliczę, ile było przerywników o treści "Ammm...", oznaczające to, że bohaterka zastanawiała się, co powiedzieć czy "Awww...", choć to nie było najgorsze. Wyzwiska Zaydena w stronę Rosie o treści "dziwka" lub "suka" pojawiły się co kilkanaście stron, bo jak to zwykle bywa między tego typu bohaterami - jest albo bardzo dobrze, albo bardzo źle i nie ma miejsca na spokojną rozmowę wyjaśniającą. Toksycznych zachowań jest w tej książce zresztą dosyć sporo, co kwitowane jest na przykład słowami: "Ale to dość urocze, że się martwił, prawda?". Poza tym mój ulubiony dialog bez cięć brzmi: