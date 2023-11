To może być ostatni rok świetności kryminałów. Czy młodzi czytelnicy wpłyną na najbardziej poczytny gatunek 2023 roku?

I to prawda, że literatura young adult, która najczęściej wywodzi się z Wattpada, jest jaka jest. Ale zanim ktokolwiek zacznie krytykować młodych ludzi za to, że czytają takie, a nie inne książki, to niech ma z tyłu głowy to, że to właśnie osoby między 15 a 18 rokiem życia znacznie zawyżają statystki czytelnictwa w Polsce i tego nawyku czytania powinniśmy się uczyć właśnie od nich.