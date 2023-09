To oni nakręcają modę na czytanie. Kim są bookstagramerzy i czy naprawdę można zarobić na czytaniu książek?

Ale czy influencerzy rzeczywiście polecają to, co naprawdę lubią i czytają? Pytanie, które niemal zawsze pojawia się przy okazji reklamowania jakiegoś produktu: czy ta rzecz jest naprawdę tak wspaniała? To samo pytanie można by zadać bookstagramerom, którzy - współpracując z danym wydawnictwem - promują książki sygnowane jego logiem. Zapytałam zatem Barbarę, czy wydawnictwo bierze pod uwagę to, jakie książki czyta i czy otrzymuje takie tytuły, które należą do jej ulubionych gatunków. Okazuje się, że wydawnictwa zwracają uwagę na to, co influencerka czyta na co dzień, jednak mimo to dostaje także propozycje gatunków, po które nie sięga, z czego jest zadowolona: