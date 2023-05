Przeczytałam "Rodzinę Monet", żeby sprawdzić, dlaczego Polacy tak ją pokochali

Sami bracia to osobny motyw, który zasługuje na to, by głębiej się mu przyjrzeć, bo to przykład naprawdę niezdrowych relacji. Vincent to typ, który obsesyjne próbuje trzymać nad wszystkim kontrolę, przeprowadzając z Hailie poważne rozmowy, które czyta się z ogromnym zażenowaniem, zupełnie tak samo jak fragmenty, w których niewiele starsi od siostry bracia nazywają ją "dziewczynką" lub "malutką". Bracia albo są dla niej albo wyjątkowo złośliwi, albo chorobliwie nadopiekuńczy, co wyjątkowo widać w uderzającym fragmencie, kiedy jeden z oburzeniem pyta, czy ma nakarmić prawie dorosłą nastolatkę, która ze stresu nie jest w stanie niczego przełknąć. Nie pozwalają jej spotykać się praktycznie z żadnym przedstawicielem płci męskiej, grożąc zastosowaniem wobec niego przemocy.