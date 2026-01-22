Żyjemy w przyszłości. Konkurs Red Dot Award to dowód

Ładowanie...

Miłośnicy filmów śledzą Oscary i Złote Globy, fani muzyki kibicują swoim faworytom podczas rozdania nagród Grammy i MTV EMA, a tymczasem entuzjaści technologii mają swoje święto, jakim jest wręczenie prestiżowych nagród w świecie wzornictwa, czyli Red Dot Award. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymują innowacyjne produkty stworzone przez projektantów i firmy projektowe z całego świata. Nagrodę przyznaje niemiecki Design Zentrum Nordrhein Westfalen w Essen, który już od siedmiu dekad wyznacza trendy w świecie designu.

Red Dot Award jest jednak nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale również znakiem jakości, który wpływa na wizerunek marki. Dzięki niemu można mieć pewność, że narodzony produkt jest dopracowany pod względem technologicznym, estetycznym i ergonomicznym - każda składowa ma znaczenie. Świetnie widać to na przykładzie produktów, które zostały nagrodzone w poprzednich latach. Te najciekawsze są dowodem na to, że dosłownie żyjemy w przyszłości - ci, którzy nie mieli pojęcia, że takie wynalazki istnieją, będą przecierać oczy ze zdumienia.

Red Dot Awards: te produkty otrzymały prestiżowe wyróżnienie w konkursie technologicznym

Czerwone Kropki otrzymują produkty, które zachwycają nie tylko pod względem wizualnym - jurorzy zwracają uwagę również na ich innowacyjność, funkcjonalność, jakość wykonania i wpływ produktu na środowisko, przyznając nagrodę w odpowiednich kategoriach. Przykładowo: w kategorii Product Design nagrodę otrzymują najlepsze produkty elektroniczne, AGD, meble czy środki transportu, z kolei w kategorii Brands & Communication Design wyróżnienie otrzymuje marka, identyfikacja wizualna i projekt komunikacji.

W ostatnich latach zostały wyróżnione wyjątkowe projekty, które kiedyś pozostawały w sferze marzeń, zupełnie jak latające samochody albo jetpacki osobiste z "Powrotu do przyszłości". Choć trudno w to uwierzyć, one istnieją naprawdę. I często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że z nich korzystamy. Oto najgłośniejsze nagrody ostatnich lat.

Telewizor, którego nie widać (dosłownie)

W 2025 r. Red Dot Award otrzymała marka LG za stworzenie LG SIGNATURE OLED T, pierwszego na świecie przezroczystego i bezprzewodowego telewizora OLED. Produky zredefiniował pojęcie "czarnego prostokąta w salonie", co zostało docenione przez jury - magiczny efekt znikania i zupełnie nowe możliwości aranżacji wnętrz zdecydowanie zasłużyły na tę nagrodę.

Telewizor, którego nie widać

Produkty Asus niczym z Cyberpunka

Na zaszczytny tytuł giganta wzornictwa technologicznego zasłużyła znana z laptopów, komputerów gamingowych i sprzętu dla twórców marka Asus. Od lat udowadnia ona, że moc obliczeniowa może iść w parze z futurystycznym wzornictwem. Do kolekcji 40 (!) nagród Red Dot ostatnio dołączyło wyróżnienie za linię laptopów o minimalistycznej, ostrej geometrii. Najnowsze projekty marki - szczególnie te z serii ROG - mocno skręcają w stronę odważnego, neonowego designu inspirowanego estetyką cyberpunku. Firma konsekwentnie buduje świat, w którym technologia jest czymś więcej niż tylko narzędziem, stając się elementem tożsamości. To nie tylko sprzęt, to manifest stylu życia współczesnego gracza.

Produkty Asus niczym z Cyberpunka

Minimalistyczne i designerskie podgrzewacze Iqos

Marka Iqos tworzy produkty, gdzie technologia spotyka się z estetyką. Aspekt ten został doceniony przez jurorów, który w ostatniej edycji przyznali marce wyróżnienie w kategorii "Product Design". Iqos z serii Iluma został nagrodzony za minimalistyczną formę, wysokiej jakości materiały i innowacyjny system indukcyjnego podgrzewania. Mimo zdobycia prestiżowej nagrody, marka nie spoczywa na laurach i konsekwentnie eksploruje obszar designu. Niedawno zaprezentowała limitowaną edycję urządzenia z grafiką autorstwa włoskiego artysty Stefano Seletti, wyróżniającą się geometrycznymi wzorami i wykończeniem w czerni i złocie.

Stefano Seletti

Technologia Ericsson, której nie da się dotknąć

Nagroda Red Dot została również przyznana marce Ericsson, która, poprzez działania w segmencie infrastruktury telekomunikacyjnej nieustannie, umożliwia technologii scalić się z miastem. Ericsson wprowadza rozwiązania, których przeciętny użytkownik nigdy nie dotknie, a mimo to korzysta z nich każdego dnia - podczas rozmów, streamingu czy scrollowania social mediów. Wyróżnienie zdobyły konkretnie moduły 5G, które łączą zaawansowaną inżynierię z formą lekką, smukłą i łatwą do ukrycia. Wszystko to w myśl filozofii "technologii w tle", zgodnie z którą sprzęt ma działać perfekcyjnie, ale nie dominować w przestrzeni publicznej, integrując się z architekturą miasta.

Technologia Ericsson, której nie da się dotknąć

Mały sensor, wielka zmiana

Na swoim koncie nagrodę Red Dot ma również marka PassiveLogic, która działa w segmencie automatyki budynkowej i tworzenia autonomicznych systemów dla nieruchomości. Stworzyła ona miniaturowy czujnik Sense Nano, który został doceniony za swoją niepozorną, ale świetnie przemyślaną formę: minimalistyczną, elegancką, łatwo integrującą się z każdą przestrzenią. Po wyróżnieniu, marka weszła w serię partnerstw z firmami z rynku nieruchomości i energetyki, dzięki czemu autonomiczna architektura zaczyna przestawać być futurystycznym hasłem, a staje się standardem.

Mały sensor, wielka zmiana

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Red Dot Awards. Za nami pierwszy etap konkursu, w którym marki mogły rejestrować swoje produkty. Wiosną jury przystąpi do oceny nadesłanych zgłoszeń, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 lipca, podczas uroczystej gali. Przekonamy się wówczas, która marka nadaje ton i definiuje kierunek dla całej branży w 2026 r.



