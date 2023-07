Reese Witherspoon o kulisach intymnej sceny w "Strachu". "To nie było szczególnie miłe doświadczenie"

Nie miałam nad tym kontroli - powiedziała aktorka, dodając, że poprosiła o wsparcie dublerki w ujęciach prezentujących ciało bohaterki poniżej pasa. W scenariuszu nie było wyraźnie napisane, że tak się stanie. Myślę, że reżyser sam na to wpadł. Potem zapytał mnie na planie, czy jestem skłonna to zrobić, a ja odmówiłam. To nie było szczególnie miłe doświadczenie - wyznała Witherspoon.