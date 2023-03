"Lewandowski - Nieznany" wpada na Prime Video. Sprawdziliśmy, czy warto poświęcić mu półtorej godziny

"Lewandowski - Nieznany" w reżyserii Macieja Kowalczuka wbrew tytułowi nie mówi nic, czego fani napastnika by nie wiedzieli. Jasne, obraz chętnie pokazuje fragmenty archiwalnych nagrań z dzieciństwa Roberta; nie stroni też od bardziej intymnych opowieści głównego bohatera, jego rodziny i bliskich. Ale choć próbuje sprawiać wrażenie pozbawionej fasady opowieści o życiu legendy, w gruncie rzeczy jest po prostu laurką, listem miłosnym do uwielbianego na całym świecie Polaka.



To przekrój jego kariery, od narodzin pasji do piłki, poprzez klubowe początki, kontuzje, pierwsze sukcesy i porażki, aż do transferu do FC Barcelony. Kolaż, który stara się pokazać Lewandowskiego jako "normalnego człowieka", ułatwić sympatyzowanie z nim, wywołać trochę emocji, a przy tym wszystkim powtórzyć mit "od zera do bohatera". Twórcy - podobnie zresztą jak sam Robert - przekonują, że upór, pasja i wola walki mogą pozwolić zwykłemu człowiekowi z małej miejscowości zdobyć świat. To, rzecz jasna, naiwna, ale i piękna bajka. Myślę, że właśnie tego typu konkluzji oczekuje się od podobnych filmów.