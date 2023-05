Trwają prace na planie 2. sezonu serialu "Ród smoka", w związku z czym do sieci co jakiś czas spływają nieoficjalne zdjęcia, które najczęściej można znaleźć na Twitterze czy Reddicie. Użytkownik tego drugiego serwisu - Outside_Slide_3218 - pokazał spoilerową fotografię, na której widzimy niebieski model wielkiej głowy. Przebity włóczniami, ciągnięty na wozie przez kawalkadę jeźdźców w Królewskiej Przystani, ogromny.



Nie ma wątpliwości, że jest to łeb jednego ze smoków ubitych przez stronnictwo Zielonych, czyli popleczników króla Aegona II i królowej wdowy Alicent. Zdjęcie od razu przywodzi na myśl jedną ze scen z "Ognia i krwi" George'a R.R. Martina, na którym serial dość wiernie bazuje.



