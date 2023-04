Nowy serial w świecie „Gry o tron” potwierdzony. Wybrali najlepszą możliwą opcję

Na trwającej dzisiaj prezentacji dla inwestorów, którą zorganizował Warner Bros., zaprezentowano między innymi nowy pomysł na HBO Max (Max zostaje, znika HBO), a także kilka nowych produkcji.



Jedną z nich jest właśnie serial, który rozszerzy świat „Gry o tron”. Zatytułowana będzie “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” i opowie o przygodach pewnego ubogiego i niezbyt biegłego w mieczu rycerza, który wszystkie swoje niedoskonałości równoważy w gruncie rzeczy złotym sercem. Każdy, kto zna świat wykreowany przez Martina, ten wie, że taki zestaw cech charakteryzuje bohaterów dożywających najdalej do końca pierwszego sezonu. Tu jednak będzie inaczej, bo rycerzowi Dunkowi towarzyszy młody i kłopotliwy giermek zwany Jajem. Jajo w gruncie rzeczy jest jednak młodym potomkiem Targaryenów i przyszłym królem Westeros.



George R.R. Martin napisał o tym nietypowym duecie kilka uroczych opowiadań, które w Polsce ukazały się w zbiorczym tomie „Rycerz Siedmiu Królestw”. W tej opowieści znajduje się wszystko, co najlepsze w „Grze o tron”. Są więc pałacowe rozgrywki (choć w mniejszej skali), jest ciężki klimat low fantasy, a także cała masa znanych rodów i lokacji. Jest tu jednak znacznie więcej rycerskiej przygody, choć odległej od romansu, to znacznie bardziej przygodowej i odrobinę bliższej romantycznej wizji czasów, na których Martin się wzorował.