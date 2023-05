Prace nad spin-offem "Gry o tron" wstrzymane. Co z 2. sezonem "Rodu smoka"?

HBO już od dawna szukało serialu, który mógłby wypełnić pustkę po "Grze o tron". Znalazł go pod postacią "Rodu smoka". Teraz fani z niecierpliwością wyczekują 2. sezonu prequela "Pieśni lodu i ognia", ale przecież nie od dziś wiadomo, że tytułów z uniwersum ma być więcej. Praca nad nimi jest na różnych etapach zaawansowania. Jeden z nich został jednak aktualnie wstrzymany. Powód? Oczywiście strajk scenarzystów.



Związek zawodowy amerykańskich scenarzystów WGA (Writers Guild of America) na początku maja podjął decyzję o strajku. Scenarzyści rzucili wszystko, co robili i ruszyli walczyć o swoje, a dokładnie o godne warunki zatrudnienia, przyszłość zawodu i udział w dochodach z dystrybucji na platformach streamingowych. Wśród nich znalazł się Ira Parker i cały jego zespół, czyli ludzie odpowiedzialni za spin-off "Gry o tron" - "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight".



Czytaj także: