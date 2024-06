"Ród smoka": kiedy premiera i ile będzie odcinków?

Po niemal dwóch latach oczekiwania w końcu można powiedzieć: mamy to. Lada chwila zadebiutuje 1. odcinek 2. sezonu serialu "Ród smoka", spin-offu "Gry o tron", który powstał w oparciu o powieść "Ogień i krew" George'a R.R. Martina. Mimo burzliwego czasu w związku z pandemią oraz strajkami scenarzystów i aktorów, "Ród smoka" właściwie nie ucierpiał - zapowiedziano, że 2. sezon ukaże się właśnie w drugim kwartale 2024 r. Pod koniec marca do sieci trafiły aż 2 wyjątkowe zwiastuny odzwierciedlające walkę dwóch stron domu Targaryenów - Zielony oraz Czarny - i teraz już właściwie tylko dni dzielą nas od długo wyczekiwanej premiery. Co wiemy o 2. sezonie "Rodu smoka"?