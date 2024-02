Tak miał wyglądać serial ze świata "Gry o tron". HBO wywaliło go do kosza, ale są zdjęcia

„Bloodmoon” miało opowiedzieć o końcu Ery Herosów i wojnie Azora Ahaia z Innymi. HBO planowało pokazać widzom mroczne sekrety Westeros, w tym tajemnice Wschodniego świata, rodu Starków i pochodzenia Białych Wędrowców. To ten ród miał stać w centrum historii, co zresztą potwierdzają zdjęcia z pilotażowego odcinka, które po latach trafiły do sieci.



Na temat roli Naomi Watts wiemy niewiele - dowiedzieliśmy się tylko, że wcieliła się w charyzmatyczną bywalczynię salonów, która skrywa mroczny sekret. „Bloodmoon” miał się zacząć od pokazania ślubu przedstawicieli dwóch potężnych rodów: Casterlych i Starków. Reżyserką pilota była SJ Clarkson, której „Madame Web” wkrótce trafi do kin.