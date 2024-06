„Ród smoka”: 2. sezon przerywa ciszę przed burzą. Rozpoczął się Taniec Smoków - recenzja

Trudno nazwać 1. epizod „ciszą przed burzą”, gdyż ta w gruncie już nadciągnęła, a na imię ma Rhaenerys. Jest to jednak w gruncie rzeczy odcinek nieśpieszny, stonowany i bardzo klarowny, w przeciwieństwie do niektórych partii poprzedniej serii, przy których widzowie często narzekali na masowe wprowadzanie kolejnych postaci i wątków oraz dezorientujące przeskoki w czasie. Jasne, twórcy znaleźli czas, by pokazać nam świat poza Królewską Przystanią czy pochylić się nad reprezentantami niższych warstw społecznych. Nie odwracają jednak uwagi od tego, co najistotniejsze: oto obie strony - Czarni i Zieloni - szykują się do wojny domowej, w której żądza zemsty, dawne urazy i szeroki wachlarz emocji nieraz przysłonią strategię, logikę i racjonalne, powściągliwe planowanie.



Serial bezbłędnie ilustruje głęboko uczuciowe, impulsywne i bezwzględne podejście do konfliktów i pałacowych intryg - właśnie to podejście sprawia, że jest on tak absorbujący i niepokojąco wiarygodny, nie tylko jak na standardy gatunkowego rodowodu. Opcje są przecież tylko dwie: zwyciężyć albo zginąć. „Droga do zwycięstwa wiedzie przez przemoc” - mówi do swej córki Hightower. Innej ścieżki nie ma. Widz nie ma wątpliwości, że jego sympatie i antypatie mogą jeszcze ulec transformacji, a i zbytnie przywiązanie do którejś z postaci może skończyć się jękiem zawodu, gdy ta w wyjątkowo barwny i brutalny sposób zostanie pozbawiona życia. Fronty będą się zmieniać; zawiążą się nieoczekiwane sojusze, a bliskie relacje zostaną zrujnowane przez oportunizm lub zwykłą zdradę. Ta gra jest pozbawiona zasad. Dlatego tak ekscytuje.



Czytaj więcej o Grze o tron w Spider's Web: