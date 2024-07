Kim jest Alys Rivers? Ta postać odegra w „Rodzie smoka” istotną rolę

W 4. odcinku Rivers podała Daemonowi do wypicia tajemniczą mieszankę. Przez resztę epizodu książę wydaje się stać tylko jedną nogą w rzeczywistości, drugą tkwiąc w kolejnych wizjach. Nie ma nad sobą pełnej kontroli i ostatecznie nie robi nic, by wspomóc Czarnych w wojnie z Aegonem. Wygląda na to, że - zgodnie z tym, co Larys Strong powiedział na posiedzeniu Małej Rady - Harrenhal sprawia, że Daemon traci kontakt z rzeczywistością. Być może zawartość kubka od Alys jedynie pogłębia ten stan (nie wygląda bowiem na to, by mikstura faktycznie pomogła mu wypocząć).



