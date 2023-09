Niespodziewani goście w „Rodzie Smoka”. Przeciek z planu ucieszy fanów „Gry o tron”

Problem polega na tym, że w czasie, gdy rozgrywa się akcja 2. serialu na podstawie prozy Martina, nieumarli nie stanowili istotnej części świata przedstawionego. A na pewno nie stanowili zagrożenia tak poważnego, jak w „Grze o tron”. Wojna domowa nazywana Tańcem Smoków to przede wszystkim domowy konflikt o sukcesję, tym brutalniejszy i tym krwawszy, że rozgrywający się w ramach jednej rodziny.



Redaktorzy Redanian Intelligence przypominają, że wcześniej uchwycono już nagrania z planu, które przedstawiały odzianych na czarno jeźdźców. Oznacza to, że rzeczywiście zobaczymy Nocną Straż, najprawdopodobniej odwiedzaną przez jednego z Targaryenów, który uda się na północ, aby zjednać sobie Starków. Inna z teorii mówi, że serial pokaże nam jakieś bliżej niesprecyzowane retrospekcje. W mojej opinii całkiem możliwy jest jednak jeszcze jeden scenariusz. Twórcy serialu mogą chcieć podkręcić wątki magiczne w serialu, wrzucając nekromancję i inne mroczne praktyki do portfolio któregoś z bohaterów (a może nawet którejś z bohaterek).