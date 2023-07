HBO zawiesiło kontrakt z autorem "Gry o tron". Co z 2. sezonem "Rodu smoka"?

Chociaż George R.R. Martin dołączył do gildii amerykańskich scenarzystów w 1986 roku i przeżył już kilka strajków, to - jak sam przyznaje - trwający od początku maja bunt członków WGA jest najważniejszym w jego życiu. Niestety nic nie wskazuje na to, żeby miał on w najbliższym czasie dobiec końca. Nawet jeśli wziąć pod uwagę, że niedawno dołączyli do niego aktorzy z SAG-AFTRA, po tym jak zerwano negocjacje z AMPTP (stowarzyszenie reprezentujące amerykańskich producentów filmowych i telewizyjnych - największe wytwórnie i nadawców).



Autor pierwowzoru "Gry o tron" wyraża swoje pełne poparcie dla sprawy, o którą walczą aktualnie aktorzy. W końcu ich postulaty pokrywają się w dużej mierze z żądaniami scenarzystów, bo obu grupom chodzi przede wszystkim o większe tantiemy ze streamingu i systemowe zabezpieczenie przed zagrożeniami związanymi z rozwojem sztucznej inteligencji. George R.R. Martin uspokaja jednak, zaznaczając, że chociaż Hollywood aktualnie stanęło, o los 2. sezonu "Rodu smoka" widzowie nie muszą się obawiać.



