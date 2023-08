Dlaczego 2. sezon "Rodu smoka" będzie krótszy? Znamy odpowiedź

"Gra o tron" skróciła liczbę odcinków, by przyśpieszyć prace i zakończenie. W przypadku "Rodu smoka" mamy do czynienia z inną sytuacją - twórcy podkreślają, że nie chcą się śpieszyć. Są zdeterminowani, by utrzymać odpowiednie tempo historii i uwzględniać w nich najważniejsze wydarzenia z "Ognia i krwi" w odpowiednich momentach. Decyzja Condala ma na celu zapewnienie nowej odsłonie "House of the Dragon" jak najlepiej działającego otwarcia i finału, które mogłyby nie działać tak dobrze w przypadku dziesięciu epizodów.



Co ważne, decyzja została podjęta dopiero po napisaniu części scenariuszy - jak podkreśla HBO, była ona podyktowana kwestiami narracyjnymi. Skrypty zostały zmodyfikowane, przez co aktorzy dostali je nieco później (o czym wspominał Matt Smith), a i rozpoczęcie zdjęć uległo delikatnemu przesunięciu. Nie ma zatem mowy o żadnym pośpiechu czy o "wycinaniu" fragmentów oryginalnej opowieści; mimo tego, że zrezygnowano z pokazania jednej z bitew w tej odsłonie, wiemy już, że zostanie ona zawarta w 3. sezonie serialu.