Samochody, które stały się gwiazdami kina – najbardziej rozpoznawalne auta z filmów i seriali

Kultowe pojazdy w wielkich produkcjach kina akcji

Najbardziej rozpoznawalnym pojazdem w historii kina jest Aston Martin DB5, czyli luksusowy wóz agenta Jamesa Bonda. To piękne, srebrne auto zadebiutowało na wielkim ekranie w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych. Model ten wyróżniał się innowacyjnymi rozwiązaniami. Zamontowano w nim katapultowany fotel i obrotowe tablice rejestracyjne. Ten elegancki klasyk definitywnie ukształtował współczesne pojęcie samochodu szpiegowskiego. Brytyjska marka natychmiast stała się ogólnoświatowym symbolem luksusu, a sukces filmowy bezpośrednio przełożył się na duży wzrost sprzedaży w salonach.

Kolejnym motoryzacyjnym fenomenem jest ciemnozielony Ford Mustang GT390 z kultowego thrillera policyjnego „Bullitt”. Maszyna ta brała udział w jednej z najsłynniejszych scen pościgów na stromych ulicach San Francisco. Dynamiczne ujęcia niezwykłej jazdy bez użycia efektów specjalnych całkowicie zrewolucjonizowały metody kręcenia filmów akcji. Mocny silnik V8 zapewniał spektakularne przyspieszenie oraz bardzo charakterystyczny, gardłowy ryk układu wydechowego. Amerykański muscle car, czyli model o bardzo wysokiej wydajności, zyskał status nieśmiertelnej legendy.

Wehikuły czasu oraz wozy filmowe do zadań specjalnych

Ogromną sławę zdobył również futurystyczny DeLorean DMC-12, który w filmach z serii „Powrót do przyszłości” pełnił funkcję wyjątkowego wehikułu czasu:

Srebrzyste nadwozie w całości wykonano z nielakierowanej stali nierdzewnej, co zapewniało mu niezwykle unikalny wygląd.

Cechą rozpoznawczą tego wozu były unoszone do góry drzwi w stylu skrzydeł mewy.

Aby móc swobodnie przemieszczać się pomiędzy różnymi epokami, pojazd ten wymagał szybkiego rozpędzenia się do prędkości 88 mph (141,6 km/h).

Co ciekawe, choć podczas kręcenia pierwszej części hitu producent zbankrutował, kino nadało mu życie.

Innym świetnym przykładem niezapomnianej maszyny jest Ecto-1, czyli zmodyfikowany ambulans służący pogromcom duchów z filmu „Ghostbusters”. Bazą dla tego innowacyjnego projektu stał się Cadillac Miller-Meteor z końca lat pięćdziesiątych. Białe kombi zostało obficie ozdobione rzucającymi się w oczy czerwonymi detalami i policyjnymi sygnałami świetlnymi. Pojazd przewoził zaawansowany sprzęt badawczy do chwytania zjawisk nadprzyrodzonych. Specyficzny dźwięk syreny tego wozu był na tyle głośny, że liczni fani powszechnie rozpoznają go w ciemno.

Popularne samochody z amerykańskich seriali telewizyjnych

Czarny Pontiac Trans Am, szerzej znany na świecie jako inteligentny K.I.T.T. z serialu „Nieustraszony”, całkowicie zrewolucjonizował telewizję lat osiemdziesiątych. Ta niezwykła maszyna posiadała rzadką zdolność do samodzielnego myślenia. Komputer pokładowy potrafił autonomicznie kierować autem, dokładnie analizować otoczenie, a także prowadzić błyskotliwe konwersacje. Cechą wyróżniającą ten model był pulsujący czerwony skaner umieszczony na masce. Wóz stał się powszechnym marzeniem entuzjastów kina.



Kolejną gwiazdą ekranu jest krzykliwy Dodge Charger z rocznika 1969, często nazywany Generałem Lee (serial „The Dukes of Hazzard”). Ten głośny pojazd charakteryzował się jaskrawopomarańczowym lakierem oraz dużym numerem 01 namalowanym na bocznych drzwiach. Dynamiczne ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości stanowiły kluczowy element tego popularnego serialu, a ta potężna maszyna wykonywała spektakularne loty w powietrzu, regularnie niszcząc inne wozy.



Pojazdy w filmach komediowych, które zyskały ogromną sympatię widzów

Uroczym wyjątkiem w niesamowitym świecie niezwykle szybkiej motoryzacji jest popularny Volkswagen Beetle, znany milionom sympatyków z filmu „Kochany Garbus” („The Love Bug”). Ten sympatyczny maluch z nadrukowanym na obłej masce numerem 53 błyskawicznie stał się wielkim ulubieńcem publiczności w każdym wieku. Auto obdarzono niezwykle silną, w pełni niezależną osobowością oraz bardzo kapryśnym temperamentem. Maszyna potrafiła zupełnie samodzielnie decydować o tym, kogo faktycznie zabierze na przejażdżkę. Dynamiczne wyścigi małego pojazdu systematycznie bawiły publiczność.



Limonkowo-zielony Mini Cooper z czarną maską już niemal na zawsze w pełni zrósł się z kultową wręcz postacią wybitnie niezdarnego Brytyjczyka, znanego jako Mr Bean (w Polsce serial nosi tytuł „Jaś Fasola”). Ten niewielki i powolny samochodzik za sprawą swojego właściciela wciąż regularnie pakował się w absurdalne, całkowicie nieprzewidywalne sytuacje na bardzo zakorkowanych ulicach wielkiego miasta. Małe rozmiary nadwozia paradoksalnie bardzo pomagały bohaterowi rozwiązywać niesamowicie skomplikowane oraz nieoczekiwane problemy. Wspomniany mały pojazd był trwale wyposażony w najprostszy system antywłamaniowy w postaci taniej kłódki na zewnętrznej stronie drzwi szofera.

