Family Guy dostanie zupełnie nowy serial. Jego bohater i tak kradł całe show

Nie od dziś wiadomo, że Seth MacFarlane to twórca o pojemnej wyobraźni i wyjątkowym poczuciu humoru. Wielu jest znany m.in. jako twórca kultowego, animowanego "Family Guya". Okazuje się, że uniwersum tego serialu rozrośnie się jeszcze bardziej - powstanie bowiem jego spin-off.

Adam Kudyba
family guy spinoff stewie
Aż trudno w to uwierzyć, ale "Family Guy" towarzyszy widzom od ubiegłego stulecia, po raz pierwszy ujrzał bowiem światło dzienne w 1999 roku. To zdecydowanie jedna z najważniejszych pozycji w dorobku Setha MacFarlane'a, amerykańskiego animatora, scenarzysty, reżysera i aktora dubbingowego. Znów znalazł się on na językach - w Stanach bowiem widzowie mogą już oglądać nowy sezon serialowego prequelu "Teda" (w Polsce pojawi się on 20 marca). Jak widać, nie nudzi mu się i po raz kolejny zdecydował się zgodzić na rozwinięcie stworzonego przez siebie świata.

Family Guy dostanie spin-off. Stewie dostanie własny serial

Niezmiennie od 27 lat, głównymi bohaterami "Family Guya" jest rodzina Griffinów mieszkająca w Quahog. Składają się na nią Peter, Lois, ich dzieci: Meg, Chris i Stewie oraz pies Brian. Co ciekawe - jedna z postaci występujących w serialu doczekała się już swojego spin-offu. Mowa oczywiście o Clevelandzie, głównym bohaterze "The Cleveland Show", który doczekał się czterech sezonów. Na kogo padło tym razem?

Jak poinformowało Deadline, Fox i Hulu zamówiły dwa sezony serialu poświęconego Stewiemu Griffinowi - jednej z najbardziej kultowych postaci "Family Guya". To syn Petera i Lois, który za nadrzędną misję obrał sobie najpierw zabicie swojej matki, a później zawładnięcie nad światem. Co ciekawe, jest on słyszany tylko przez Briana. Biorąc pod uwagę jego bujną wyobraźnię i humor, którym ta postać się charakteryzuje, nie mam wątpliwości, że poświęcenie mu większej uwagi w spin-offie może być tzw. "złotym strzałem".

"Stewie" ma się koncentrować na losach tytułowego bohatera w wieku przedszkolnym, a także eksplorować podróże bohatera w czasie. Powinniśmy zobaczyć sporo nowych postaci, a sam świat przedstawiony ma nie być ściśle powiązany z tym, który znamy z "Family Guya". Zgodnie z informacjami portalu, premiera serialu jest zaplanowana na sezon 2027/28 - najpierw nastąpiłaby ona na Fox, potem na Hulu i na całym świecie na Disney+.

Nie ma zatem obaw, że polską publiczność ominęłaby taka gratka - gdy serial powstanie, trafi do serwisu, gdzie polska publiczność będzie mogła go obejrzeć. Liczba odcinków "Stewiego" ma wynosić mniej niż 15, a Seth MacFarlane oczywiście będzie najważniejszą częścią projektu - zarówno jako aktor dubbingujący Stewiego, jak i w roli współtwórcy (u boku będzie miał Kirka Butlera, wieloletniego scenarzystę i producenta "Family Guya").

Adam Kudyba
13.03.2026 08:58
Tagi: Family GuySeth MacFarlane
