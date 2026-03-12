REKLAMA
Netflix zdecydował co dalej z Virgin River. Będzie kolejny sezon komfortowego serialu?

Tym serialem Netflix rozbił bank. "Virgin River" trwa od 2019 roku, a użytkownicy platformy wciąż nie mają go dość. Dlatego właśnie dzisiaj w serwisie zadebiutował jego 7. już sezon. Czy będzie kolejny?

Rafał Christ
virgin river 8 sezon netflix co obejrzeć relaks
"Virgin River" opowiada historię pogrążonej w żałobie pielęgniarki. Po tragicznych wydarzeniach Mel wyprowadza się do małego miasteczka w północnej Kalifornii. Chce zacząć wszystko od nowa, ale okazuje się, że życie na prowincji wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. No prawie. Bo przecież mówimy tu o jednym z najbardziej (a może nawet po prostu: najbardziej) relaksujących seriali Netfliksa. Twórcy nie próbują nas w nim zaskakiwać, ani szokować. Dlatego wszystkie konflikty zawsze kończą się pojednaniem, wyjaśnieniem tajemnic czy romantycznym happy endem.

Innymi słowy: "Virgin River" to comfort TV - serial relaksujący. Twórcy zamiast cynizmu i moralnej ambiwalencji stawiają na proste, acz szczere emocje. W żaden sposób nie próbują wytrącić nas ze strefy komfortu, przez co uciekają raczej w reklamę życia poza wielkim miastem. Budują spokojną i odprężającą atmosferę, racząc nas pejzażami lasów, pokazując drewniane domki czy zaglądając do lokalnych barów. Tym samym zapewniają lek na skołatane codziennym pędem nerwy widzów.

Virgin River - czy będzie 8. sezon relaksującego serialu Netfliksa?

Użytkownicy Netfliksa uwielbiają tę relaksującą atmosferę. A skoro wciąż wracają po więcej, platforma ciągle im to daje. Od 2019 roku regularnie przedłuża "Virgin River". Dzięki temu serial doczekał się właśnie 7. sezonu. Właśnie dziś, 12 marca, w serwisie zadebiutowały wszystkie jego odcinki. "Wreszcie!" - chciałoby się tak krzyknąć. Tak długiej przerwy od uwielbianej produkcji fani bowiem jeszcze nie mieli.

Od samego początku Netflix regularnie co roku dostarczał swoim użytkownikom kolejnych dawek "Virgin River". To się skończyło wraz z 6. sezonem. Ten zadebiutował jeszcze w grudniu 2024 roku. Fani grubo ponad rok musieli więc czekać na nowe odcinki. A jak już je obejrzą, zaczną się zastanawiać, czy dostaną kolejne.

Warto tutaj zauważyć, że Netflix do tej pory tak chętnie przedłużał "Virgin River", bo to istna żyła złota. Jest to serial relatywnie tani w produkcji (nie potrzebuje przecież rozbuchanych efektów specjalnych jak choćby "Stranger Things"), a z sezonu na sezon oglądalność utrzymuje się na stabilnym poziomie. Dzięki temu platforma jest pewna swego. I ciągle daje zielone światło kontynuacjom. Nie inaczej jest tym razem.

Co więcej, fani "Virgin River" już od dawna mogą spać spokojnie, nie martwiąc się o dalsze losy uwielbianego serialu. Netflix zamówił 8. sezon jeszcze na długo przed premierą 7. Stało się to bowiem w lipcu zeszłego roku. Na ten moment nie wiadomo jednak, kiedy kolejna odsłona się pojawi.

Rafał Christ
12.03.2026 17:37
Tagi: Co obejrzeć?Seriale Netflix
