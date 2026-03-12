REKLAMA
Nowości Netfliksa na weekend. Wybitny film w ofercie

Jesteśmy w połowie marca, a streamingi tempa nie zwalniają. Nowe filmy i seriale coraz intensywniej pojawiają się w ofertach platform. Co ma dla nas Netflix? Sprawdzamy najciekawsze nowości, które będzie można oglądać w ten weekend.

Adam Kudyba
Zarówno gdy mowa o serialach, jak i filmach zasilających ofertę Netfliksa, trzeba przyznać, że jest bogato, a serwis wie, jak trafić w gusta użytkowników. Wśród filmów polska publiczność najchętniej ogląda "Maszynę do zabijania" z Alanem Ritchsonem, a po piętach tej pozycji drepcze Tommy Lee Jones i "Podwójne zagrożenie", na podium mieszczą się też "Rybki z ferajny". Jeśli chodzi o seriale, tutaj korona póki co należy do Morgana Freemana, pełniącego funkcję narratora w dokumencie "Czego nie wiemy o dinozaurach". Za rogiem zaś czai się nowy sezon "One Piece", a także "Outlandera". Sprawdzamy nowe tytuły, które mogą nieco zamieszać w tych zestawieniach.

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

Schody

  • Lata emisji: 2022
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Antonio Campos
  • Obsada: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Dane DeHaan, Patrick Schwarzenegger
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Po wielu latach od powstania dokumentu na temat tej słynnej sprawy, HBO Max zdecydowało się podejść do niej z pozycji serialu fabularnego. Jego głównym bohaterem jest Michael Peterson (Firth), pisarz, który po nagłej śmierci żony Kathleen (Collette) zostaje oskarżony o jej zamordowanie. Antonio Campos za sprawą tej produkcji przybliża kulisy śledztwa, proces, teorie, oraz relacje rodzinne Petersonów, wystawione na próbę przez to tragiczne zdarzenie.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

27 sukienek

  • Rok produkcji: 2008
  • Czas trwania: 111 minut
  • Reżyser: Anne Fletcher
  • Obsada: Katherine Heigl, James Marsden, Malin Åkerman, Judy Greer
  • Ocena IMDb: 6.1/10

Liczby z reguły mają znaczenie. W przypadku Jane (Heigl) liczba 27 ma szczególną wagę - dokładnie tyle razy była już druhną. W głębi serca marzy jej się, by tym razem zmienić "profesję" na pannę młodą, ale niewiele wskazuje, by miało tak się zdarzyć. Jest zakochana w swoim szefie, ale wkrótce na jej drodze staje Kevin (Marsden) - dziennikarz specjalizujący się w relacjach z wesel, który postanawia napisać o niej artykuł.

Od 13 marca na Netfliksie.

Ucieczka z Alcatraz

  • Rok produkcji: 1979
  • Czas trwania: 112 minut
  • Reżyser: Don Siegel
  • Obsada: Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Jeden z tych filmów, który zdecydowanie zasługuje na miano klasyka kina. To kolejna w tym zestawieniu, przeniesiona na ekran autentyczna historia - miała ona miejsce w czerwcu 1962 roku. To właśnie wówczas rozgrywa się akcja filmu. Jego bohaterami są trzej więźniowie - Frank Morris (Eastwood) oraz bracia Clarence (Thibeau) i John (Ward) Anglinowie. Odsiadujący wyrok, zdeterminowani mężczyźni decydują się na niezwykle ryzykowny i zdaniem wielu niewykonalny ruch - uciec z jednego z najcięższych więzień na świecie.

Od 13 marca na Netfliksie.

Miłość i śmierć

  • Lata emisji: 2023
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: David E. Kelley
  • Obsada: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Miniserial, którego pierwszym "domem" było HBO Max, a teraz trafia na Netfliksa. Główną bohaterką historii jest Candy Montgomery (Olsen). Kobieta długo prowadziła stereotypowy styl życia gospodyni domowej, zwykłej kobiety uczęszczającej do kościoła. Jej życie drastycznie się zmienia, gdy później zostaje oskarżona o morderstwo swojej sąsiadki, z której mężem, Allanem (Plemons) miała romans.

Od 14 marca na Netfliksie.

Późna noc z diabłem

  • Rok produkcji: 2023
  • Czas trwania: 93 minuty
  • Reżyser: Cameron Cairnes, Colin Cairnes
  • Obsada: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi
  • Ocena IMDb: 7/10

Jack Delroy (David Dastmalchian) to gospodarz wieczornego programu Night Owls. Jest pewnym siebie prowadzącym z talentem do żartów i ripost. W głębi duszy skrywa problemy niewidoczne dla kamery - zmaga się chociażby z bólem po śmierci ukochanej żony, targa nim również frustracja spowodowana rywalizacją z popularniejszym programem. Przełomem ma być Halloween i wyemitowany wówczas program. Jak się z czasem okaże, przebiegnie trochę inaczej, niż ktokolwiek w studiu się spodziewa.

Od 15 marca na Netfliksie.

12.03.2026
