Nowości Netfliksa na weekend. Wybitny film w ofercie

Ładowanie...

Zarówno gdy mowa o serialach, jak i filmach zasilających ofertę Netfliksa, trzeba przyznać, że jest bogato, a serwis wie, jak trafić w gusta użytkowników. Wśród filmów polska publiczność najchętniej ogląda "Maszynę do zabijania" z Alanem Ritchsonem, a po piętach tej pozycji drepcze Tommy Lee Jones i "Podwójne zagrożenie", na podium mieszczą się też "Rybki z ferajny". Jeśli chodzi o seriale, tutaj korona póki co należy do Morgana Freemana, pełniącego funkcję narratora w dokumencie "Czego nie wiemy o dinozaurach". Za rogiem zaś czai się nowy sezon "One Piece", a także "Outlandera". Sprawdzamy nowe tytuły, które mogą nieco zamieszać w tych zestawieniach.

REKLAMA

Netflix: nowości na weekend. TOP 5

REKLAMA

Schody

Lata emisji: 2022

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Antonio Campos

Obsada: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Dane DeHaan, Patrick Schwarzenegger

Ocena IMDb: 7.1/10

Po wielu latach od powstania dokumentu na temat tej słynnej sprawy, HBO Max zdecydowało się podejść do niej z pozycji serialu fabularnego. Jego głównym bohaterem jest Michael Peterson (Firth), pisarz, który po nagłej śmierci żony Kathleen (Collette) zostaje oskarżony o jej zamordowanie. Antonio Campos za sprawą tej produkcji przybliża kulisy śledztwa, proces, teorie, oraz relacje rodzinne Petersonów, wystawione na próbę przez to tragiczne zdarzenie.

Serial dostępny do obejrzenia na Netfliksie.

27 sukienek

Rok produkcji: 2008

Czas trwania: 111 minut

Reżyser: Anne Fletcher

Obsada: Katherine Heigl, James Marsden, Malin Åkerman, Judy Greer

Ocena IMDb: 6.1/10

Liczby z reguły mają znaczenie. W przypadku Jane (Heigl) liczba 27 ma szczególną wagę - dokładnie tyle razy była już druhną. W głębi serca marzy jej się, by tym razem zmienić "profesję" na pannę młodą, ale niewiele wskazuje, by miało tak się zdarzyć. Jest zakochana w swoim szefie, ale wkrótce na jej drodze staje Kevin (Marsden) - dziennikarz specjalizujący się w relacjach z wesel, który postanawia napisać o niej artykuł.

Od 13 marca na Netfliksie.

Ucieczka z Alcatraz

Rok produkcji: 1979

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Don Siegel

Obsada: Clint Eastwood, Patrick McGoohan, Roberts Blossom, Jack Thibeau, Fred Ward

Ocena IMDb: 7.5/10

Jeden z tych filmów, który zdecydowanie zasługuje na miano klasyka kina. To kolejna w tym zestawieniu, przeniesiona na ekran autentyczna historia - miała ona miejsce w czerwcu 1962 roku. To właśnie wówczas rozgrywa się akcja filmu. Jego bohaterami są trzej więźniowie - Frank Morris (Eastwood) oraz bracia Clarence (Thibeau) i John (Ward) Anglinowie. Odsiadujący wyrok, zdeterminowani mężczyźni decydują się na niezwykle ryzykowny i zdaniem wielu niewykonalny ruch - uciec z jednego z najcięższych więzień na świecie.

Od 13 marca na Netfliksie.

Miłość i śmierć

Lata emisji: 2023

Liczba sezonów: 1

Twórcy: David E. Kelley

Obsada: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugit

Ocena IMDb: 7.5/10

Miniserial, którego pierwszym "domem" było HBO Max, a teraz trafia na Netfliksa. Główną bohaterką historii jest Candy Montgomery (Olsen). Kobieta długo prowadziła stereotypowy styl życia gospodyni domowej, zwykłej kobiety uczęszczającej do kościoła. Jej życie drastycznie się zmienia, gdy później zostaje oskarżona o morderstwo swojej sąsiadki, z której mężem, Allanem (Plemons) miała romans.

Od 14 marca na Netfliksie.

Późna noc z diabłem

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Cameron Cairnes, Colin Cairnes

Obsada: David Dastmalchian, Laura Gordon, Ian Bliss, Fayssal Bazzi

Ocena IMDb: 7/10

Jack Delroy (David Dastmalchian) to gospodarz wieczornego programu Night Owls. Jest pewnym siebie prowadzącym z talentem do żartów i ripost. W głębi duszy skrywa problemy niewidoczne dla kamery - zmaga się chociażby z bólem po śmierci ukochanej żony, targa nim również frustracja spowodowana rywalizacją z popularniejszym programem. Przełomem ma być Halloween i wyemitowany wówczas program. Jak się z czasem okaże, przebiegnie trochę inaczej, niż ktokolwiek w studiu się spodziewa.

Od 15 marca na Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 12.03.2026 09:36

Ładowanie...