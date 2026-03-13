K-popowe łowczynie demonów 2 mają dla was złą wiadomość. Kiedy premiera?

Ładowanie...

Wasza ulubiona k-popowa dziewczęca formacja Huntr/x ponownie wkroczy do akcji, by bujać i kopać tyłki. Po spektakularnym sukcesie filmu „K-popowe łowczynie demonów” - zarówno w kinach, jak i na platformie Netflix czy listach Billboardu - sequel to rzecz pożądana przez tłumy widzów. Sprawdźmy zatem, co na razie wiadomo o kontynuacji: na jakim etapie jest projekt, kiedy może trafić do widzów i o czym mógłby opowiadać. k

REKLAMA

K-popowe łowczynie demonów - co wiemy o filmie?

Co do jednego nie ma wątpliwości: Netflix oficjalnie ogłosił, że „dwójka” powstanie - i trudno się temu dziwić, biorąc tak spektakularny sukces komercyjny i artystyczny. Film błyskawicznie stał się najchętniej oglądanym anglojęzycznym filmem w historii Netfliksa, osiągając ponad 236 mln wyświetleń (i liczba ta wciąż rośnie). Do tego dochodzą nominacje do Oscarów i imponujące osiągnięcie: biorąc pod uwagę oglądalność, szum i liczbę poświęconych temu tytułowi wpisów w social mediach, „Łowczynie” zyskały status najpopularniejszego filmu 2025 r. w każdym tego słowa znaczeniu.



Serwis Box Office Mojo szacuje, że podczas kinowego weekendu otwarcia film zarobił 18 mln dol. (a pamiętajmy, że mówimy o produkcji, która wcześniej debiutowała w streamingu). Nietrudno więc wyobrazić sobie, jak duże wpływy mógłby osiągnąć sequel, gdyby został od razu szeroko wprowadzony do kin.



„Za kamerą” ponownie staną Maggie Kang oraz Cris Appelhans (i bardzo dobrze).

Jako koreańska twórczyni czuję ogromną dumę, że widzowie chcą więcej tej koreańskiej historii i naszych koreańskich bohaterów



- powiedziała Kang w rozmowie z serwisem Tudum.

Te postacie są dla nas jak rodzina, a ich świat stał się naszym drugim domem. Cieszymy się, że możemy napisać kolejny rozdział ich historii, wystawić je na nowe próby i obserwować, jak się rozwijają



- dodał Appelhans.

O czym mógłby opowiadać sequel?

Reżyserka Maggie Kang uważa, że skoro współczesna historia zespołu Huntr/x została już ustanowiona, kontynuacja byłaby idealnym momentem, by... pogłębić ich przeszłość.



W rozmowie z „Entertainment Weekly” twórczyni przyznała, że wielu widzów chciało dowiedzieć się więcej o pochodzeniu Rumi, Miry i Zoey oraz o tym, jak właściwie zostały łowczyniami demonów.

- To było jedno z najczęstszych pytań: pokażcie nam to - skąd się wzięły, jaka jest ich historia? - mówiła Kang. - Ale podczas pracy nad filmem uznaliśmy, że to nie jest kluczowe dla tej konkretnej opowieści. Stwierdziliśmy więc: nie teraz. Może pokażemy to przy innej okazji?

K-popowe łowczynie 2 - kiedy premiera?

Gorsza wiadomość jest taka, że twórcy wstępnie planują premierę na 2029 r. Inna sprawa, że w tak odległym roku produkcji nie ma nic dziwnego - tego typu animacje wymagają naprawdę wiele, wiele pracy, co podkreśla „Bloomberg”. I raczej nie warto nastawiać się na wcześniejszy debiut, choć, oczywiście, nie jest on wykluczony.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 13.03.2026 10:55

Ładowanie...