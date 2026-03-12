Obsada filmu Peaky Blinders jest niesamowita. Zwłaszcza jedno nazwisko

Ładowanie...

"Peaky Blinders" niewątpliwie ma wiele zasług. Oprócz popkulturowego awansu i rozpoznawalności Tommy'ego Shelby'ego, za sprawą serialu o dowodzonym przez niego gangu, świat lepiej poznał niezwykłe aktorstwo Cilliana Murphy'ego. Irlandzki aktor już wcześniej miał na koncie świetne role ("28 dni później", "Batman: Początek", "Wiatr buszujący w jęczmieniu"), ale nie ma co się oszukiwać - "Peaky Blinders" jest zdecydowanie najbardziej rozpoznawalnym elementem jego kariery. Nic dziwnego, że aktor, związany przez długie lata z serialem, postanowił powrócić do dobrze znanego sobie świata.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny ma kosmiczną obsadę. Szykuje się uczta

Akcja "Nieśmiertelnego" rozgrywa się w trakcie II wojny światowej, a konkretniej w Birmingham 1940 roku. Pośród chaosu rozszalałej wojny Tommy Shelby (Murphy) opuszcza miejsce wygnania, na które udał się z własnej i stawia czoła morderczemu wyzwaniu. Kiedy syn Shelby'ego zostaje wplątany w nazistowski spisek, Tommy musi wreszcie zmierzyć się ze swoimi demonami i zdecydować, czy chce zająć się swoim dziedzictwem, czy na zawsze je zniszczyć. Na szali leży przyszłość jego rodziny, ale również kraju.

Na przestrzeni niemal 10 lat emisji, serial doczekał się sześciu sezonów. Praktycznie każdy z nich dowoził pod wieloma względami, ale również dostarczał nam wiele świetnych aktorskich kreacji. W obsadzie "Peaky Blinders", oprócz Murphy'ego, znajdowało się wielu fantastycznych aktorów: Sam Neill (Chester Campbell), Tom Hardy (Alfie Solomons), Paddy Considine (John Hughes), Adrien Brody (Luca Changretta), Aidan Gillen (Aberama Gold), Anya Taylor-Joy (Gina Gray) czy Stephen Graham (Hayden Stagg).

Odkąd było wiadomo, że powstanie film rozgrywający się po wydarzeniach z serialu, wielu zadawało sobie pytania, kto powróci. Z czasem stało się jasne, że ponownie zobaczymy na małym ekranie wybitnego Cilliana Murphy'ego, który przyjął również funkcję producenta wykonawczego "Peaky Blinders: Nieśmiertelnego". Fani serialu z pewnością ucieszą się również, że w obsadzie filmu znaleźli się również Sophie Rundle (Ada Thorne), Ned Dennehy (Charlie Strong), Packy Lee (Johnny Dogs) i wspomniany wcześniej Stephen Graham.

Mnie osobiście najbardziej ekscytuje nowy członek składu aktorskiego: mowa tu o irlandzkiej perle, czyli Barrym Keoghanie. Nominowany do Oscara za "Duchy Inisherin", ale znany też m.in. z "Zabicia świętego jelenia" aktor ma świetną passę - niezależnie w jakiej produkcji gra, podnosi jej poziom. Choć spodziewam się, że w "Nieśmiertelnym" nie będzie na co narzekać, jeśli chodzi o jakość samego filmu, obecność Keoghana to wielkie bogactwo. Aktor wcieli się w Duke'a Shelby'ego - syna Tommy'ego. Jak możemy zobaczyć w zwiastunie, zapowiada się, że relacja ojciec-syn będzie jednym z kluczowych wątków nadchodzącej produkcji. To byłby świetny pojedynek dwóch pokoleń irlandzkiego aktorstwa.

W "Nieśmiertelnym" jest jednak jeszcze więcej nazwisk, na których warto skupić uwagę. W historii opowiadanej przez Knighta pojawią się postaci bliźniaczek Kaulo i Zeldy - wcieli się w nie Rebecca Ferguson. Jednym z antagonistów ma być John Beckett, a w tej roli zobaczymy Tima Rotha. Osobiście jestem również ciekaw Jaya Lycurgo, który dzielił ekran z Murphym przy okazji innego filmu Netfliksa, ubiegłorocznego "Steve'a". Biorąc to wszystko pod uwagę, nie skłamię, mówiąc, że "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" to filmowy tort wypełniony aktorskimi smakołykami.

Film wchodzi do oferty Netfliksa 20 marca.

Adam Kudyba 12.03.2026 16:40

