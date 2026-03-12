REKLAMA
Kiedy kolejne odcinki 8. sezonu Outlandera? Wielki finał blisko

"Outlander" to niewątpliwie ważna część historii współczesnej telewizji. Nic dziwnego, że widzowie niespecjalnie mogą pogodzić się z faktem, że najnowsza o będzie tym ostatnim. Oto harmonogram premier odcinków 8. sezonu serialu.

Adam Kudyba
outlander 8 sezon odcinki
Serial oparty na powieściach Diany Gabaldon zadebiutował aż 12 lat temu, w 2014 roku. Od tamtego czasu zdążył zbudować sobie rzeszę wiernych fanów, którzy wraz z bohaterami "Outlandera" dzielnie wkraczali w kolejne sezony tej produkcji. Głównymi postaciami w ostatnim rozdziale tej historii pozostają Claire Randall i Jamie Fraser, w których wcielają się Caitríona Balfe ("Belfast", "Le Mans '66", "Zakładnik z Wall Street") i Sam Heughan ("Bajkowe Boże Narodzenie", "Miłość na nowo"). Kiedy dojdzie do ostatecznego rozstania z bohaterami serialu?

Nowy sezon Outlandera na Netfliksie. Kiedy kolejne odcinki?

Jamie (Heughan) i Claire (Balfe) wracają do Fraser's Ridge. Orientują się, że zaszły w nim znaczące zmiany, a ich dom nie jest bezpieczny. Bohaterów czeka zmierzenie się z konfliktem zbrojnym, walka z intruzami, wychodzące na jaw rodzinne sekrety i osobiste poświęcenia. To historia, która czekała na swój wielki finał, a teraz wreszcie go otrzyma.

Nie jest żadnym zaskoczeniem, że ósma odsłona "Outlandera", podobnie jak wszystkie poprzednie, trafiła na Netfliksa. Na razie w postaci jednego, premierowego odcinka. Jak się mają sprawy, jeśli chodzi o pozostałe, kiedy powinniśmy się spodziewać ich premier? Kolejne epizody będą wychodzić w piątki, w ramach cotygodniowego cyklu.

Oto szczegółowa rozpiska odcinków 8. sezonu "Outlandera":

  • Odcinek 1 - dostępny do obejrzenia
  • Odcinek 2 - 13/3/26
  • Odcinek 3 - 20/3/26
  • Odcinek 4 - 27/3/26
  • Odcinek 5 - 3/4/26
  • Odcinek 6 - 10/4/26
  • Odcinek 7 - 17/4/26
  • Odcinek 8 - 24/4/26
  • Odcinek 9 - 1/5/26
  • Odcinek 10 - 8/5/26

Outlander - obsada 8. sezonu

  • Caitríona Balfe - Claire Randall
  • Sam Heughan - Jamie Fraser
  • Sophie Skelton - Brianna MacKenzie
  • Richard Rankin - Roger MacKenzie
  • John Bell - młody Ian Murray
  • David Berry - lord John Grey
  • Charles Vandervaart - William Ransom
  • Izzy Meikle-Small - Rachel Murray
  • Lauren Lyle - Marsali McKimmie
  • Cesar Domboy - Fergus Claudel Fraser
