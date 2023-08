Przesuń się "Barbenheimer", nadchodzi "Saw Patrol". Ktoś tu zasłużył na podwyżkę

Już jakiś czas temu internauci namaścili "Saw Patrol" na nowego "Barbenheimera". Bo już niedługo tego samego dnia na ekrany kin wejdą dwie kolejne duże premiery, które bardziej się od siebie różnić nie mogą. Jedna to krwawy horror tylko dla dorosłych, a drugi to z kolei animacja dla dzieci. W "Pile X" John Kramer torturuje lekarzy, podczas gdy w "Psim Patrolu: Wielkim filmie" - szczeniaki zyskują supermoce, żeby skutecznie walczyć z superzłoczyńcami. Mówiąc wprost: w box offisie produkcja oblewająca widzów krwią zetrze się z tytułem atakującym nas słodyczą.



Który film wygra pojedynek w box offisie? Tutaj nie ma wątpliwości: będzie to "Psi Patrol", bo przecież skierowany jest do szerszego grona odbiorców i dzieciaki na całym świecie namówią rodziców, żeby kupili bilet (i popcorn oczywiście). Ikonie "Piły" to jednak nie przeszkadza. Billy - ta marionetka - cieszy się, że najnowsza odsłona serii zadebiutuje razem z popularną bajką.



