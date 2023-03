Zaczęło się od zdjęć, na którym paparazzi na początku stycznia uchwycili Selenę Gomez w stroju kąpielowym wychodzącą z wody na pokład jachtu. Gwiazda, mimo krąglejszych kształtów, które spowodowane są tym, że choruje na toczeń, z uśmiechem pozowała do zdjęć. Pojawiły się oczywiście fat shamingujące komentarze, a także TikTok, na którym pojawiła się Hailey Bieber i Kylie Jenner, nagrywające TikToka do słów I’m not saying she deserved it, I’m saying God’s timing is always right, czyli Nie mówię, że na to zasłużyła, ale Boże wyczucie czasu jest zawsze właściwe. Ludzie dopowiedzieli sobie dalszą część historii i stwierdzili, że w oczywisty sposób nawiązuje on do zdjeć Seleny. Już wtedy zaczęli mocno krytykować Hailey Bieber, która zaprzeczyła, jakoby TikTok miał jakiś związek z Seleną, jednak ostatecznie został on usunięty.