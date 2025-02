Oscarowy thriller właśnie trafił do Polski. Kulisy jednego z najważniejszych wydarzeń w historii TV

W międzyczasie obserwujemy walkę o oglądalność, a raczej samą możliwość relacji tragicznych zdarzeń. Roone najpierw musi zmierzyć się z samym szefostwem ABC, które nie jest przekonane, czy redakcja sportowa udźwignie tak poważny temat, a później kombinować, jak nie stracić satelity, gdy w trakcie wywiadu z uwolnionym zakładnikiem dostępu do niej żąda konkurencyjna stacja. Pojawiają się coraz to nowe problemy i wyzwania na gruncie logistycznym, przez co atmosfera ciągle się zagęszcza, a stawka bez przerwy rośnie.



To oczywiście rozgrywający się w jednym budynku film, w którym wszyscy tylko gadają, pocą się, kłócą i jeszcze bardziej pocą. Kamera Markusa Forderera lubi studiować twarze członków redakcji, żebyśmy poczuli wagę sytuacji, w jakiej się znaleźli. Tworzą przecież historię - jak dowiadujemy się na koniec, ich relację na żywo śledziło prawie miliard widzów z całego świata. To jedno z najważniejszych wydarzeń w dziejach telewizji, przez co Fehlbaum buduje wokół poczucia misji swoich bohaterów. Ich kolejne zmagania ogląda się niczym całkiem przyzwoity thriller.