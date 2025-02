Reżyser najlepszego filmu zeszłego roku zarobił na nim dokładnie zero dolarów. I na co mu te nominacje do Oscarów?

Fakt, że reżyser obsypanego nagrodami i pochwałami filmu, który zarobił już 30 mln dol na całym świecie, nie zarobił na nim ani grosza, za to został wynagrodzony za kilka portugalskich reklam, wydaje się oburzający. Niestety, tak wygląda rzeczywistość wielu, wielu twórców - do tego grona należą choćby Jonathan Glazer, Bennett Miller czy Spike Jonze.



Nic dziwnego, że wielu filmowców decyduje się sprzedać duszę wielkim studiom i dołączyć do znanych franczyz. Gdyby Corbet przyjął propozycję - dajmy na to - Disneya i postawił na projekt należący do znanej marki, wkrótce zacząłby dobrze zarabiać. Właśnie tak Marvel Studios przejmuje obiecujących twórców kina niezależnego. Znacząco ograniczając przy tym - niestety - ich kreatywność.



Mimo wszystko wyznanie Corbeta jest zastanawiające - reżyser brzmi, jakby rzeczywiście był spłukany, a przecież prawa do filmu zostały kupione przez dystrybutora. Twórca powinien mieć przecież udział w zyskach, no chyba, że on i jego agent dali się wykiwać. Tak czy inaczej: można mieć nadzieję, że po „Brutaliście” - dzięki któremu pozycja Corbeta w branży wystrzeliła w górę - otrzyma propozycję godnego kontraktu.



